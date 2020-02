Hlavu hore, zmena je už na dosah

Všetko vyzerá dobre. Fico & Co. s veľkou pravdepodobnosťou končí. Síce iba v politike, ale ak to správne zvládneme, tak sa bude aj zodpovedať, čo by malo byť jedným z cieľov. Ale o tom až neskôr. Prečo idem voliť, koho a prečo?

Už pred pár dňami som svoju voľbu vyvesil na FB a teraz ju dám aj tu. Moje rozhodnutie je už dhodobé a prečo tak budem voliť je napísané na obrázku, ale ani toto nie je podstatou blogu.

Moji kandidáti (Koláž - repka)

Prečo volím číslo 27 (Tomáš Smutný)

Mám ho v priateľoch na FB už niekoľko rokov a sledujem jeho počínanie v biznise aj osobnom živote. Páči sa mi na ňom, že dokázal v takomto mladom veku vybudovať zaujímavú firmu, ktorej venoval veľa času a na druhej strane dokáže si okolo práce nájsť čas aj na partnerku.

Jasný znak, systému v práci a v osobnom živote

Prečo volím číslo 5 (Vladimír Ledecký)

Stačí navštíviť Spišský Hrhov a opýtať sa kto to tu tak pekne urobil? Síce dnes Vám už povedia, že minulý starosta, ale to musíte vidieť...

Človek, ktorý pochopil, že výsledok prinesie iba dlhodobá činnosť vytýčeným smerom. Je to síce makačka, ale ON sa roboty nebojí

Prečo volím číslo 2 (Veronika Remišová)

Skúsenosti z európskej únie dokázala prenášať na naše podmienky... Čo kauza, to bomba, ale hlavne neskutočná rozkrádačka... Nebála sa ísť ani proti najbohatším a vždy obstála.

Žena, ktorá má cit objaviť neprávosť a zároveň výdrž, dotiahnúť veci do koca.

Prečo volím číslo 1 (Andrej Kiska)

Prvýkrát som o nejakom Kiskovi počul v Poprade. Síce svoje najlepšie biznis nápady rozbiehal, keď ja som v Poprade končil (1996), ale už vtedy sa o ňom hovorilo, že je dobrý a raz o ňom budeme počuť.

Potom kandidoval na prezidenta a ja som zistil, že už nie je podnikateľ, ale filantrop. Priatelia, vypnite averziu, prípadnú závisť.

Kiska vo svojom živote od roku 2005 rozdal toľko peňazí, ktoré väčšina z nás nezarobí za celý život a aj tak mu nadávajú (Fico & Co.) do úžerníkov. To je také isté, ako by niekto o Vás tvrdil, že ste lempl, iba preto, že nekradnete a nemáte hodinky v cene rodinného domu ako Fico.

Každý z nás sa stretol vo svojom živote s niekym, kto nás nenávidí, lebo sme v niečom lepší. Je jedno, či ste mu prebrali svojho partnera, alebo Vás pochválil šéf... Dotyčný je dodnes schopný urobiť čokoľvek, aby nad Vami vyhral, aby Vás ponížil...

ÁNO Kiska už trikrát pokoril Fica... Vyhral "prezidenta", nedal mu uniknúť na Najvyšší Súd a Kiska bol ten, ktorý prijímal jeho rezignáciu... Pamätáte si: Neboj Andrej, ja neodchádzam...

A teraz si predstavte, že tento človek sa spojí s Reichelom, aby "odstrelili" Kisku...

Hmmmmmm

Ale prečo ja budem voliť Kisku je jasné, ja mu verím. Jeho minulosť a moja znalosť Popradu (Reichel, Žemba, Šuliga, .....) mi dáva istotu, že Kiska je správna voľba.

Ešte stále nie si presvedčený?

Máš druhého partnera? Rozviedol si sa? Ako asi o Tebe hovorí tvoj bývalý partner/partnerka? (No ja to mám smutné.)

Ako to má Kiska?

TOTO DNES píše jeho bývalá manželka. Môže toto napísať žena, ktorá neverí v daného muža?

Vážení priatelia.

V čase volebných rozhodnutí zverejňujem svoje preferencie do parlamentných volieb 2020.

Volím stranu Za ľudí a jej skvelý team odborníkov z mnohých oblastí. Je veľmi ťažké vybrať si iba štyroch ľudí, uznanie a úcta patrí všetkým. Moje krúžky však patria Andrejovi Kiskovi, Vlaďke Marcinkovej, pánovi Ledeckému a ten štvrtý zostane mojou súkromnou voľbou.

Prečo ANDREJ KISKA a aký je človek?

Som jeho prvá manželka.

Porozprávam vám krátky príbeh, ktorý vám napovie aký je Andrej človek. Ako mladí manželia sme začali podnikať. Najskôr v cestovnom ruchu a neskôr v splátkovom predaji, ktorý vo svete dávno fungoval, ale v strednej Európe iba začínal. Na podnikanie sme si požičali peniaze z banky. Keď sa nám po mnohých rokoch práce začalo dariť, jeden z našich zamestnancov sa nechal doslova kúpiť začínajúcim splátkovým predajcom a odišiel z firmy s kompletným know how, ktoré sme vybudovali. Všetci manželovi hovorili , aby sa súdil, ale on povedal nie. Budeme robiť ešte intenzívnejšie, vymyslíme lepšie a kvalitnejšie postupy a čas ukáže kto je lepší. A veruže ukázal! Po pár rokoch ten splátkový systém skrachoval a my sme úspešne pokračovali ďalej. To je iba jeden priklad toho aký pracovitý, pokorný a talentovaný Andrej naozaj je.

Po predaji firmy banke, ktorá mala na rozvoj potrebný kapitál už Andrej v podnikaní nepokračoval. Jeho túžbou bolo pomáhať ľuďom. Posadil si rodinu a povedal, že na slušný život už prostriedky máme a je okolo nás veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc a on už má v hlave plán ako na to. Vložil milión eur z majetku na rozbeh celého systému, do ktorého dnes prispievajú tisíce dobrých a empatických ľudí na Slovensku i v Čechách, založil Dobrého Anjela. Vtedy som si už bola istá, že jeho život je spojený s pomocou oveľa väčšiemu množstvu ľudí.

Keď sa rozhodol kandidovať na prezidenta, podporila som ho spolu s našimi deťmi, hoci mnoho ľudí iba krútilo hlavami . My sme ho však poznali, jeho jasnozrivé videnie budúcnosti , výbornú intuíciu, ľudskú pokoru , skromnosť a nadšenie pre prácu pre druhých. Čas nám dal opäť za pravdu. Bolo to pre neho ťažkých päť rokov v prezidentskej funkcii, ale nikdy nepodľahol mafiánom a podvodníkom, ktorí robili všetko, aby ho zničili. Naopak, poslal ich tam kam patria, na smetisko dejín.

Veľmi ťažké bolo rozhodnutie ísť do exekutívy, ale on vedel, že ak chce vytrvať v pomoci ľuďom, je to nutné.

Koaliční politici, podvodníci a mafiáni ho nazývali scientológom, úžerníkom, dokonca pozemkovým zlodejom, ale nepomôže im to. Nič z toho nie je pravda a čas to opäť ukáže.

ANDREJ KISKA nebojuje ich zbraňami. Nie je populista, neútočí na svojich nepriateľov ani na partnerov v opozičnom boji.

ANDREJ KISKA je človek činu. Pracuje vytrvalo, efektívne a precízne. Nikdy nepodrazí, vždy spolupracuje a hľadá spolu s ostatnými tie najlepšie riešenia. On sa nedá kúpiť ani zastrašiť.

Preto ho budem voliť a plne mu dôverujem.

Dopriala by som každej rozvedenej žene takého bývalého manžela ako mám ja. Dobrý človek, dobrý otec i syn. Má môj hlas.

Dovoľte mi na záver všetkých vás poprosiť : Poďte voliť. Vyberte si ktorúkoľvek z opozičných strán a dajme spoločne šancu do budúcnosti nám všetkým.

Zdroj: https://www.facebook.com/mariakiskovaofficial/posts/606088659942710

Chcel si voliť Kisku a Za ľudí?

Neváhaj a s plnou dôverou ho môžeš voliť. Zaslúži si tvoju (našu) dôveru